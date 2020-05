Caos processione a Barletta, i consiglieri M5S chiedono chiarezza: "Violate misure di distanziamento sociale. Necessario accertare responsabilità"

“Quello a cui abbiamo assistito ieri a Barletta rischia di vanificare tutti gli sforzi che con grande sacrificio i cittadini stanno facendo. Le immagini sembrano chiare: nonostante i divieti e le limitazioni alla circolazione, sembra che si siano verificati assembramenti durante la processione del quadro della Madonna dello Sterpeto e nelle vicinanze della Concattedrale. Il tutto sotto gli occhi della polizia municipale e del sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, primo responsabile della salute dei cittadini barlettani. La nota diramata dal primo cittadino ci sembra francamente insufficiente, specie dopo le foto diffuse oggi sui social di un nuovo assembramento al mercato, per questo i consiglieri comunali del M5S hanno scritto al Prefetto Maurizio Valiante per verificare se vi siano responsabilità per quanto accaduto”. Così i consiglieri regionali del M5S e i consiglieri comunali di Barletta del M5S Maria Angela Carone, Giuseppe Basile e Antonio Coriolano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il Covid-19 non è stato ancora sconfitto - continuano i pentastellati - ma qualcuno sembra dimenticarlo, ignorando lo sforzo di tanti cittadini e fedeli che invece sono rimasti correttamente a casa. Quello che denunciamo è che nessuno sia intervenuto per fermare l’assembramento e far rispettare le regole di distanziamento sociale, allontanando i cittadini che si accalcavano. Il carro che trasportava il quadro della Madonna è stato scortato da pattuglie della Polizia locale oltre a diversi agenti della Polizia di stato impegnati nel servizio d'ordine, che avrebbero dovuto far rispettare le regole e, invece, ogni norma è stata violata. Un pessimo esempio, soprattutto in questo momento in cui ci avviamo alla Fase 2 e ancora più importante rispettare le norme di distanziamento sociale. Per questo chiediamo che intervenga subito il Prefetto. Gli sforzi fatti finora non possono essere vanificati”.