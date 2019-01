Caradonna si dimette da coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia: "Impegno immutato per il centrodestra"

E' durato meno di due mesi l'incarico di Michele Caradonna al vertice del coordinamento cittadino barese di Fratelli d'Italia: il consigliere comunale ha annunciato via Facebook le proprie dimissioni dal ruolo, per il quale era stato designato a novembre scorso. L'esponente d'opposizione a Palazzo di Città ha spiegato le motivazioni del gesto: "Una decisione valutata con profonda attenzione - scrive in un post su Facebook - e riflessione anche attraverso il confronto che ho avuto in queste settimane con i tanti amici che ho rivisto, ex ed aspiranti militanti che ho avuto il piacere di conoscere, per non parlare dei tantissimi simpatizzanti di Fratelli d’Italia che si sono avvicinati anche alla mia persona a seguito del mio impegno politico costante in aula consiliare. Le mie dimissioni non incideranno in alcun modo nel mio obiettivo primario, ovvero continuare a far buona politica e battermi per la soluzione dei problemi della città sino all’ultimo giorno del presente mandato".

"E' un impegno - aggiunge Caradonna - che ho preso con coloro che nel 2014 hanno puntato sulla mia persona e chi mi conosce sa bene che se prometto, mantengo essendo una persona seria che preferisce non prendere in giro le persone piuttosto che promettere l'impossibile. Inoltre - conclude - garantisco che non verrà meno il mio impegno affinché il 26 maggio 2019 a Bari giunga un’amministrazione di centro destra".