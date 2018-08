Aeroporto, "niente taxi e box informazioni chiuso la sera del 15 agosto", Carrieri: "E' questa Bari turistica?"

"Bari Turistica: non si puó arrivare in un aeroporto internazionale il 15 agosto alle 21.30 e non trovare un taxi. E neppure un box informazioni aperto. E neppure un vigile urbano o un poliziotto che all'esterno dell'aeroporto dia sicurezza, informazioni, supporto. Non é possibile. Lo si dice da anni e peró nulla cambia. Una infrastruttura strategica di trasporto come un aeroporto dovrebbe essere presidiata da uomini e servizi almeno 18 ore al giorno. E invece la polizia locale organizza turni con orari di ufficio. I taxi sono anch'essi organizzati in turni contingentati. Gli uffici informazioni non si sa neppure quando aprono e chiudono. Non si organizza cosí una Cittá che puó essere turistica e sopra tutto che deve essere capoluogo di una regione che -almeno d'estate- dovrebbe accogliere turisti internazionali che nei loro Paesi hanno servizi e organizzazioni eccellenti". Lo afferma in una nota il consigliere di opposizione, Giuseppe Carrieri.

"La Cittá di Bari - scrive ancora Carrieri - é ancora socia di Aeroporti di Puglia (anche grazie ai consiglieri di centrodestra che in questi anni si sono opposti alla dismissione della partecipazione azionaria in adp) e pertanto nelle prossime settimane chiederó che la commissione comunale enti partecipati (di cui faccio parte) possa affrontare con Aeroporti di Puglia, l'Assessorato allo sviluppo economico di Bari e la Polizia Locale le problematiche/inefficienze della sicurezza e dei servizi di supporto della piú importante infrastruttura aerea della Puglia. Questa Cittá deve migliorare molto, se vuole competere con le mete turistiche mondiali e se vuole fornire ai propri Cittadini servizi all'altezza di un capoluogo di regione del settimo Paese piú industrializzato del mondo".