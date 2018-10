Il centrodestra rilancia sul candidato sindaco unico e attacca Decaro con i sondaggi: "Bocciato dai baresi"

"Pochi giorni" di attesa e il centrodestra potrebbe svelare il nome del candidato sindaco che correrà per le Comunali di Bari 2019. Un'ipotesi confermata dai consiglieri d'opposizione a Palazzo di Città, stamane, nel corso di una conferenza stampa nella quale si è parlato del sondaggio condotto dall'istituto Tecnè di Roma sul gradimento del sindaco Decaro e sugli orientamenti generali di voto dei baresi. Nella ricerca, condotta lo scorso 19 ottobre su un campione di 1000 maggiorenni del capoluogo pugliese, emerge che per il 54,4% del campione la qualità della vita, a Bari, è rimasta invariata negli ultimi anni, con un ulteriore 42,5% che invece ritiene sia peggiorata. Alla domanda riguardante i giudizi su Antonio Decaro, l'8,7% ha risposto 'molto positivi', il 14,7% 'abbastanza' e il 42,6% 'poco' e il 23,4% 'per nulla', con un 10,7% senza opinione.

"Decaro bocciato dai baresi"

Per il centrodestra si tratta di numeri evidenti a sfavore del primo cittadino: "Decaro - spiega Giuseppe Carrieri - è stato completamente bocciato e le sue politiche non vengono ritenute serie dalla maggioranza dei baresi". Secondo Michele Caradonna (FdI), "il sondaggio rileva una gestione cattiva dell'amministrazione cittadina e senza una visione politica. Sono 14 anni che il centrosinistra governa ormai la città ed è responsabile di questa situazione". Stessa opinione anche per il neoconsigliere leghista Michele Picaro: "Questa Giunta - afferma - lascerà una città sporca, insicura e con tasse più alte da pagare. Dove sono state impiegate risorse si è registrato un fallimento".

Candidato unico senza primarie?

Il centrodestra, dunque, attacca a tutto spiano l'amministrazione comunale, e tenta di trovare la quadra sul nome da opporre, dopo settimane di confronto serrato e rimescolamenti nello schieramento: "Crediamo che - annuncia Filippo Melchiorre (FdI) - quando verrà fuori il nome, tra pochi giorni, vi sarà una sorpresa che troverà approvazione da parte degli elettori. Il tavolo tra i partiti della coalizione? Stiamo facendo un ragionamento che crediamo possa essere condiviso dai baresi". Una settimana, forse poco più di attesa, per un nome che dovrebbe essere scelto attraverso un consenso dello schieramento, senza passare per le primarie.