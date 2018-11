Dossier 'Italia Oggi', Centrodestra all'attacco: "A Bari problema lavoro". Verso le Comunali: stallo sulle Primarie

"Se il risultato fosse stato diverso l'amministrazione avrebbe fatto conferenza stampa per annunciare i progressi, invece la situazione è decisamente diversa": il centrodestra commenta, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, i risultati della ricerca sulla qualità della vita di 'Italia Oggi' che vede la provincia di Bari arretrare di 7 posizioni scendendo al 103esimo posto nazionale. Filippo Melchiorre (FdI), Michele Picaro (Lega) e Giuseppe Carrieri sottolineano gli aspetto più negativi della graduatoria, puntando l'accento sulla mancanza di occupazione e la sicurezza: "Su questo secondo aspetto - afferma Melchiorre - non basta aumentare le forze dell'ordine, bensì rigenerare piazze e luoghi della città, a cominciare dalle periferie dove manca il lavoro. A tal proposito ci chiediamo a cosa sia servito il progetto di Porta Futuro che avrebbe dovuto portare impiego e aziende. Assistiamo, invece, a una disoccupazione giovanile del 55%". Da qui l'idea di una 'cittadella del lavoro' nella quale mettere una filiera della formazione e dell'occupazione. Stesso discorso per Carrieri e Picaro: "La città di Bari ha adottato politiche fallimentari e raccapriccianti - spiegano - nonostante abbiano ricevuto molti finanziamenti dal governo Renzi. Siamo convinti che i cittadini si faranno un esame di coscienza e si regoleranno di conseguenza per le prossime Comunali".

Centrodestra verso le Comunali: anche Melchiorre in campo

Proprio su questo tema, intanto, prosegue lo stallo nel centrodestra per la scelta del candidato sindaco: diversi partiti della coalizione continuano a chiedere le Primarie, modalità sulla quale non c'è ancora l'unanimità con il poco entusiasmo manifestato da Forza Italia sull'argomento. Così come la Lega con Fabio Romito, Fratelli d'Italia è pronta a scendere in campo con il suo esponente più esperto a Palazzo di Città, Filippo Melchiorre, in un confronto che potrebbe tenersi all'inizio del prossimo anno. Sembra difficile, infatti, che entro la fine del mese si possa trovare la quadra su una situazione sempre più bloccata. Il rischio, per il centrodestra, è quello di presentarsi con una candidatura unitaria dell'ultimo minuto o, peggio, proporre più persone in corsa, disperdendo i consensi a vantaggio di centrosinistra e M5S.