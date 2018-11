Il Pd appoggia Emiliano alle Regionali 2020 e apre alle Primarie: "Cantiere Centrosinistra anche per Comunali ed Europee"

"Siamo alla vigilia di un importante e decisivo snodo elettorale" e il "nostro auspicio che il centrosinistra arrivi valorizzando pienamente le sue esperienze di governo locale e regionale ed europeo, costruendo coalizioni ancora più ampie ed inclusive": il Pd pugliese appoggia la candidatura alle Regionali 2020 di Michele Emiliano anche attraverso le Primarie "da svolgersi entro i primi mesi del 2019". In una nota, la Direzione regionale dei Democratici ha tracciato il percorso in vista della doppia scadenza elettorale 2019-2020 che prevede importanti consultazioni, non solo locali, nelle quali il centrosinistra cerca pesanti e non facili riconferme: dalle Comunali di Bari 2019, con il sostegno ad Antonio Decaro, fino alle Europee con orizzonte le Regionali 2020. "Nel contesto di un Mezzogiorno ancora fortemente in difficoltà nei suoi fondamentali di sviluppo - proseguono i democratici -, la Puglia ha dimostrato di essere in grado di primeggiare con le grandi regioni del nord avanzato divenendo la regione che più e meglio di altre utilizza le risorse comunitarie, che attrae investimenti nei settori cruciali per lo sviluppo delle nostre comunità".

"Avviare al più presto il lavoro per la coalizione"

Di qui l'auspicio ad avviare al più presto "il cantiere per la definizione di una larga coalizione di centrosinistra aperta ai movimenti civici democratici e progressisti pugliesi per le sfide elettorali delle amministrative del 2019 e delle regionali 2020: un lavoro che deve poter iniziare da subito a cominciare dalla definizione e condivisione del programma di fine legislatura che, da un lato, completi la stagione di riforme avviata e, dall’altro, ponga le fondamenta dell’azione di governo 2020-2025".