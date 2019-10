Il centrosinistra verso per le Regionali, confronto nella direzione Pd Puglia: "Primarie per il candidato presidente entro dicembre"

Le Primarie per la definizione del candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni Regionali pugliesi del 2020 si svolgeranno entro il mese di dicembre: lo ha proposto la direzione regionale del Pd riunitasi a Bari e presieduta dal segretario pugliese Marco Lacarra e alla quale hanno partecipato alcuni tra i principali esponenti locali dei democratici.

Entro il 20 ottobre vi sarà l'avvio ufficiale della campagna elettorale per le Primarie, con un evento comune di coalizione. Al momento, oltre al governatore uscente, Michele Emiliano, sarà in corsa anche l'ex assessore regionale Elena Gentile. In forse la candidatura del senatore salentino Dario Stefàno. Sul fronte del programma, la prossima riunione della Direzione regionale del Pd potrebbe vedere una prima bozza di regolamento per lo svolgimento della consultazione.