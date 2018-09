Centrosinistra verso le comunali, Psi: "No all'ingresso in coalizione di Massimo Cassano"

"Ribadiamo il nostro No secco all'ingresso in coalizione dell'ex Senatore Massimo Cassano e del suo gruppo politico. In questi giorni è tornata prepotente la voce di un possibile accordo tra Michele Emiliano e Massimo Cassano addirittura con l'ingresso nella giunta regionale del Consigliere Stea. Leggiamo anche di un possibile ingresso nella coalizione cittadina di centrosinistra di Massimo Cassano. Si legge anche che nel caso Massimo Cassano sia il candidato alternativo di Forza Italia ad Antonio Decaro. Insomma una confusione totale nel pieno stile del nostro governo regionale". Così, in una nota, il Partito socialista, per voce del segretario provinciale Claudio Altini, ribadisce la contrarietà a qualsiasi ipotesi di allargamento della coalizione di centrosinistra all'ex senatore Massimo Cassano.

"Lo diciamo per l'ennesima volta - si legge nella nota - La città di Bari ha bisogno di persone che rappresentino gli interessi dei più deboli e non dei più forti (pochissimi). Massimo Cassano inoltre non ha nulla da condividere con i programmi, le idee e la visione del centrosinistra,essendo transitato sempre all'interno di molteplici partiti di centrodestra(evidente che non ha ancora ben chiara la sua collocazione politica). Iniziamo ad essere stanchi di questi giochi di Palazzo dei quali i nostri cittadini farebbero volentieri a meno".

"Due settimane fa - prosegue Altini - avevamo convocato un tavolo di coalizione in vista delle amministrative a Bari , rinviato poi a causa di capricci da parte del gruppo centrista. Cosa si aspetta ? Abbiamo bisogno di discutere sul futuro della città, continuare l'azione di ammodernamento e sviluppo della nostra città iniziata dal Sindaco Antonio Decaro. O qualcuno preferisce discutere di posti e posticini piuttosto che di programmi? Come Partito Socialista italiano richiediamo che il partito democratico ( partito di maggioranza di governo) riconvochi nell'immediato il tavolo di coalizione allargato esclusivamente a forze,partiti, associazione e movimenti di sinistra o centrosinistra. Nel caso si tentenni ancora - conclude Altini - provvederemo ad una autoconvocazione condividendo il percorso con le forze che fino ad ora hanno sostenuto o intendono sostenere la ricandidatura di Antonio Decaro sindaco".