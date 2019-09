Chiusura commissariato al San Paolo: "Polifunzionale resta attivo, sicurezza garantita"

"Il quartiere San Paolo non sarà privato del presidio di sicurezza. Il centro polifunzionale di polizia, infatti, rimarrà attivo, anzi si è in fiduciosa attesa del nuovo organico. Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti per la chiusura del commissariato che abbiamo infatti recepito immediatamente, ma lo Stato c’è e continuerà a fare sentire la sua presenza come e più di prima. Da parte nostra ci attiveremo con ogni mezzo a disposizione per sollecitare l’invio degli agenti più volte annunciato dall’ex ministro Salvini", così in una nota, il Senatore Gianmauro Dell’Olio e la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia, intervengono sulla questione che da qualche settimana sta sollevando le proteste dei residenti del quartiere.

"Assieme al consigliere municipale Giuseppe Catalano - continua Laricchia - abbiamo approfondito la questione a livello centrale e locale per dare risposte ai cittadini preoccupati. Resteremo in contatto con i vertici di Polizia e Questura e continueremo a seguire la vicenda con attenzione e senza tralasciare nessun dettaglio pronti a intervenire qualora ce ne sia bisogno".