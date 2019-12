A Bari 14 poliziotti in più entro fine anno, altri 27 nel 2021. San Paolo senza commissariato, ma "attenzione resterà alta"

“Lo spostamento del commissariato del quartiere San Paolo di Bari non inciderà sulla presenza delle Forze di polizia nella zona e l’attenzione delle forze dell’ordine rimarrà alta. Ho chiesto rassicurazioni a riguardo al sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia. Inoltre saranno assegnate entro la fine dell’anno a Bari 14 unità di personale in più, tra assistenti ed agenti, ed altre 27 nel 2021", ad assicurarlo, in una nota, è Giuseppe Brescia, deputato barese del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera.

“Nel quartiere San Paolo sono stati istituiti numerosi presidi tra cui la Cittadella della Polizia dove resterà pienamente operativo il Centro Polifunzionale che conta diversi reparti come la Polizia Stradale, il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia di Frontiera, il IX Reparto Mobile, il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. Lo spostamento del commissariato nel quartiere di Torre a Mare permetterà di coprire una zona oggi caratterizzata da un solo presidio fisso della polizia locale, in un’area molto affollata nel periodo estivo” aggiunge Brescia.