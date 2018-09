"Non bloccheremo le città turistiche": Centinaio interviene in Fiera sulle chiusure domenicali dei negozi

La proposta che abbiamo è di non bloccare le aperture domenicali nelle città turistiche". A spiegarlo è il ministro per le Politiche agricole e il Turismo, Gian Marco Centinaio, ospite in mattinata di un convegno alla Fiera del Levante. Centinaio corregge così il tiro rispetto alle dichiarazioni di Luigi Di Maio, che ieri aveva annunciato l'approvazione di una legge che di fatto elimina le liberalizzazioni attuali sulle aperture nei fine settimana e nei festivi per negozi e centri commerciali.

Il ministro ha precisato di aver immediatamente chiesto spiegazioni sulla proposta, perché "non posso pensare - ha ricordato - che in una realtà turistica si blocchi tutto la domenica. Allora facciamo un ragionamento che ci sia un giorno a settimana di chiusura, che non sia necessariamente la domenica, perché altrimenti blocchiamo il turismo nel nostro Paese".