Festa in piazza a Bari vecchia per i 60 anni di Emiliano, l'invito sui social: "Vi aspetto tutti questa sera"

Una festa in piazza a Bari vecchia per i suoi 60 anni. Così il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha deciso di celebrare il suo compleanno, dando appuntamento con un post su Facebook a tutti i cittadini: "Grazie per gli auguri - scrive Emiliano postando una foto che lo ritrae mentre spegne le candeline - Vi aspetto questa sera a partire dalle 19.30 a Bari Vecchia, in Largo Albicocca, per festeggiare insieme, siete tutti invitati".

La festa (con annessa pulizia post evento da parte di Amiu a spese del governatore) sarà a base di prodotti tipici baresi: panzerotti, sgagliozze, pizza e focacce. Un evento informale, dunque, aperto a tutti e nel cuore della città vecchia, dal sapore tutto 'popolare', in cui qualcuno ha intravisto anche una possibile 'strategia' in vista delle Regionali 2020.