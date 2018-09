Verso le Comunali 2019, nasce il coordinamento barese di Puglia Popolare. Cassano: "Ascoltiamo tutti"

“Ascoltiamo e ci confrontiamo con tutti, forti del nostro valore aggiunto che è il consenso consolidato negli anni": Puglia Popolare di Massimo Cassano guarda sempre più ai prossimi appuntamenti elettorali pugliesi, a cominciare dalle Comunali baresi del 2019 con orizzonte Regionali 2020. Dopo aver incassato l'accordo con Emiliano e l'ingresso in Giunta pugliese attraverso la nomina di Gianni Stea all'Assessorato all'Ambiente, Cassano ha presentato questa mattina il coordinamento cittadino di Bari del movimento politico da lui fondato. Alla guida del coordinamento barese ci sarà Paolo Pate.

"Tragitto simile a quello intrapreso in Regione"

"Il tragitto tracciato - spiega l'ex senatore e sottosegretario - è simile a quello già intrapreso alla Regione Puglia. Ai nostri interlocutori chiediamo una ripartenza dal basso, aperto a tutti coloro credono, chiedono e pretendono un nuovo approccio al governo della cosa pubblica. L’obiettivo prosegue - Massimo Cassano - è di partecipare da protagonisti alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo pugliese e al contempo consolidare la presenza del Movimento, che mi onoro di coordinare, a livello regionale e in tutti i comuni”. Nelle prossime settimane si intensificheranno i contatti per comporre la lista che si presenterà alle Comunali, chissà se da sola, in coalizione con il sindaco uscente Antonio Decaro (ricalcando la situazione in Regione) o nel gruppo del centrodestra, dove, fino a pochi giorni fa, era presente nel tavolo di confronto per la scelta del candidato primo cittadino.