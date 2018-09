Comunali 2019 a Bari, il centrodestra verso candidato sindaco unico: confronto positivo tra i partiti

Manca ancora il nome ma ci sarebbe già l'identikit del candidato sindaco del centrodestra in vista delle Comunali di Bari 2019. E' l'esito del nuovo tavolo di confronto tra i vari partiti che dovrebbero comporre la coalizione da opporre al centrosinistra di Antonio Decaro e ad altri candidati per ora già in campo come Irma Melini e Pasquale Di Rella. Top secret l'identità del prescelto ma non è da escludere che a far quadrare il cerchio possa essere una personalità esterna ad una delle forze politiche del mosaico di centrodestra, dove le diverse anime da tempo chiedono spazio.

Il confronto nella sede di Fratelli d'Italia

Il confronto di questa mattina si è svolto nella segreteria del deputato Marcello Gemmato, coordinatore regionale pugliese di Fratelli d'Italia, e ha visto la partecipazione delle altre anime del centrodestra barese, da Forza Italia e Lega, rispettivamente rappresentati da Luigi Vitali ed Andrea Caroppo, fino a Noi con L'Italia, Puglia Popolare ed Idea, con Francesco Ventola, Massimo Cassano e Francesco Losito. Al tavolo si è aggiunto anche l'Udc, rappresentato dal segretario regionale Giovanni Barletta, con il quale è stato raggiunto un accordo anche per le Elezioni Provinciali del 2019.