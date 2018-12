Primarie del Centrodestra per le Comunali, il 14 primo tavolo per le regole: mano tesa a Forza Italia

Dopo l'annuncio del Fortino, lo scorso 4 dicembre, esattamente una settimana fa, e l'appoggio di un raggruppamento di civiche, arriva anche la data dell'insediamento del Tavolo delle Regole per le Primarie del Centrodestra, con l'obiettivo di preparare la consultazione di metà febbraio con cui saranno scelti i candidati sindaco di Bari e Foggia. Il primo incontro si svolgerà venerdì 14.

"Da Forza Italia ci aspettiamo uno slancio di determinazione"

La decisione è arrivata al termine di un confronto svoltosi ieri, al quale hanno partecipato Nuccio Altieri della Lega, Marcello Gemmato di Fratelli d'Italia e Antonio Distaso per Nci-Direzione Italia, i tre partiti che hanno annunciato la loro discesa in campo, in attesa che l'altro pezzo fondamentale della coalizione, Forza Italia, sciolga la riserva sulla partecipazione. In una nota, i coordinatori regionali Andrea Caroppo (Lega), Erio Congedo (FdI) e Francesco Ventola (Dlt), spiegano la loro posizione sulle consultazioni, lasciando un ulteriore messaggio ai forzisti: "Rimaniamo convinti - affermano - che il metodo che delega alla base, ai cittadini, la scelta di chi deve rappresentarli nelle urne e poi governare le nostre città sia il migliore anche nell'ottica di ravvivare un elettorato di centrodestra, ma non solo. Confidiamo che anche da Forza Italia pugliese ci sia uno slancio di determinazione per la vittoria e per tornare al governo del capoluogo pugliese dopo 15 anni di disastri del centrosinistra e per riconfermare il centrodestra al governo della città di Foggia. Siamo fiduciosi, così come sta avvenendo a Bari, che altre forze politiche e movimenti civici di centrodestra e centro guarderanno a questa importante iniziativa dando il loro contributo in termini di partecipazione e candidature, abbiamo un unico obiettivo: essere una valida e seria alternativa al centrosinistra", concludono i tre rappresentanti politici, lasciando la porta aperta a Fi. Il tempo, però, stringe.