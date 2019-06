"I consiglieri eletti con voto di scambio si autodenuncino", l'appello del M5S dopo le inchieste della Procura

“Ringraziamo i cittadini che hanno trovato il coraggio di denunciare alle autorità competenti la compravendita di voti. Ci auguriamo che uguale coraggio, se non decenza, abbiano quei consiglieri comunali eletti attraverso un chiaro reato. Si autodenuncino e collaborino alle indagini della Procura": a dichiararlo è il deputato barese del M5S, Giuseppe Brescia, e la neoconsigliera comunale di Bari per il Movimento, Elisabetta Pani, candidata sindaco alle scorse elezioni del 26 maggio 2019, commentando le indiscrezioni, comparse sul quotidiano Repubblica-Bari, riguardanti fascicoli d'inchiesta aperti dalla Procura del capoluogo per far luce su presunti voti di scambio con somme di danaro e promesse di lavoro.

Brescia, presidente della Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio, sta preparando un'interrogazione al Ministero dell'Interno: “In campagna elettorale ho più volte segnalato il pericolo di voto di scambio” sostiene Elisabetta Pani. “Un pericolo che coinvolgeva le procedure di reclutamento dei rappresentanti di lista o che più semplicemente si concretizzava in promesse di benefici economici o materiali di varia natura. Le denunce dei cittadini rappresentano un primo grande passo verso la difesa della democrazia. Troppo spesso queste prassi di corruzione elettorale sono state percepite come normali, nell’inconsapevolezza della gravità del reato. Rimane il dubbio che tutta la tornata elettorale possa essere stata inficiata e falsata da un fenomeno probabilmente fuori controllo. Attendiamo con fiducia gli esiti delle indagini” concludono Brescia e Pani".