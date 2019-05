Al voto per Europee e Comunali: l'affluenza alle ore 12 a Bari e provincia

E' aggiornato alle ore 12, come di consueto, il primo dato sull'affluenza alle urne per le Europee e Amministrative, comunicato dal Ministero dell'Interno.

A Bari città, l'affluenza per le Comunali alle ore 12 è stata pari al 21,28%. Il dato per le Europee (in cui sono inclusi anche i cittadini di altri Paesi UE che chiedono di votare nel Comune italiano di residenza) è stato del 21,93%.

