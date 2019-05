Al voto per Europee e Comunali: l'affluenza alle ore 19 a Bari e provincia

Arrivano alle ore 19 i nuovi dati del Ministero dell'Interno relativi all'affluenza alle urne per Europee e Comunali. (I DATI DELLE ORE 12)

Alle urne per le Amministrative dieci Comuni del Barese, tra cui anche Bari. Nel capoluogo pugliese, per quanto riguarda le amministrative, alle ore 19 l'affluenza si attesta al 51,65%, mentre la percentuale è lievemente più alta per le Europee (nel dato sono inclusi anche i cittadini di altri Paesi UE che chiedono di votare nel Comune italiano di residenza): 53,23% (in leggera crescita rispetto alle Europee del 2014).

>>> ELECTION DAY 26 MAGGIO: LA DIRETTA DEL VOTO, TUTTE LE INFO <<<

>>> COME SI VOTA PER EUROPEE E COMUNALI: LA GUIDA <<<