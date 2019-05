Election day, al voto per Europee e Comunali: sfida a sei per la poltrona di sindaco

Si sono aperti alle 7 di questa mattina, e lo saranno fino alle 23, i seggi per le elezioni Europee e Comunali. BariToday, nel corso della giornata, seguirà le operazioni con aggiornamenti dai seggi e dati sull'affluenza. A partire dalle 23, lo spoglio e i primi exit poll per le Europee. Partirà invece alle 14 di lunedì 27 maggio lo scrutinio delle schede per le Comunali.

Bari è tra le città chiamate a votare, oltre che per i rappresentanti al Parlamento europeo, per l'elezione del sindaco, il rinnovo del Consiglio comunale e per i Municipi. Nel capoluogo sono 278.016 gli aventi diritto al voto, suddivisi su 345 seggi. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco è fissato per il 9 giugno.

Corsa a sei per Palazzo di Città

Sei i candidati in corsa per la poltrona di sindaco. A sfidare il primo cittadino uscente, Antonio Decaro, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da 11 liste, ci sono il candidato del centrodestra (più civiche) Pasquale Di Rella con nove liste, Elisabetta Pani per il Movimento 5 Stelle, l'indipendente Irma Melini, Sabino De Razza (Baricittàaperta) e Francesco Corallo (Pensionati e Invalidi - Giovani insieme). Saranno invece 36 i consiglieri che potranno sedere in aula Dalfino (su oltre 800 candidati) e 76 i consiglieri da eleggere per i 5 Municipi.

Nove Comuni della provincia al voto per le Amministrative

Oltre al capoluogo pugliese, altri nove Comuni della provincia di Bari sono chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Cinque di questi sono sotto i 15mila abitanti: Binetto, Bitritto, Cellamare, Poggiorsini, Turi. Alle urne per le amministrative anche Gioia del Colle, Corato, Rutigliano, Putignano.