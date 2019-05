Nuovo Consiglio comunale, chi entra e chi resta fuori: ecco la suddivisione dei seggi

A quasi 24 ore dall'inizio dello scrutinio, il Ministero dell'Interno chiude ufficialmente le votazioni comunicando attraverso il portale Eligendo la ripartizione dei seggi per il nuovo Consiglio comunale cittadino. Un consiglio, come già detto, a forte presenza femminile, e che vede allo stesso tempo sparire alcuni volti 'noti', come Pasquale Finocchio (in corsa con FdI), Giuseppe Carrieri, Irma Melini (candidata sindaco indipendente in questa competizione elettorale).

Il nuovo Consiglio vede 24 seggi assegnati alla maggioranza di Decaro, in virtù della percentuale di consensi oltre il 66% totalizzata dal primo cittadino. All'opposizione di centrodestra vanno 8 seggi (più quello del candidato sindaco non eletto, Pasquale Di Rella), mentre per il Movimento 5 Stelle, oltre a Elisabetta Pani, scattano altri due seggi.

ELEZIONE SINDACO E LISTE: I RISULTATI

LISTE IN CONSIGLIO COMUNALE: LE PERCENTUALI

PREFERENZE E CANDIDATI CONSIGLIERI

Ecco dunque quale sarà, anche al netto di eventuali nomine di assessori che potrebbero far scalare alcune posizioni, la composizione del nuovo Consiglio comunale:

ANTONIO DECARO sindaco

PASQUALE DI RELLA (candidato sindaco non eletto)

ELISABETTA PANI (candidato sindaco non eletto)

MAGGIORANZA

7 seggi Partito democratico

VACCARELLA ELISABETTA 1998 voti

PETRUZZELLI PIETRO 1762 voti

ROMANO PAOLA 1746 voti

CAVONE MICHELANGELO 1260 voti

PAPARELLA MICAELA 1131 voti

SCARAMUZZI DOMENICO 1056 voti

BRONZINI MARCO 1025 voti

(primo dei non eletti AMORUSO NICOLA 978 voti)

5 seggi Decaro sindaco

PALONE CARLA 1785 voti

LA PENNA ANNARITA 1323 voti

LOPRIENO NICOLA 1315 voti

VISCONTI ALESSANDRO 1271 voti

SISTO LIVIO 1242 voti

(primo dei non eletti GIANNUZZI FRANCESCO 1153 voti)

4 seggi Decaro per Bari

LACOPPOLA VITO 2052 voti

ALBENZIO PIETRO 1705 voti

ANACLERIO ALESSANDRA 1538 voti

PENNISI CRISTINA 1195 voti

(primo dei non eletti CASCELLA GIUSEPPE 1186 voti)

2 seggi Sud al centro

MAURODINOIA ANNA 6234 voti

DI GIORGIO GIUSEPPE 1706 voti

(primo dei non eletti RANIERI ROMEO 1520)

1 seggio Bari bene Comune

BOTTALICO FRANCESCA 1076 voti

(primo dei non eletti CIPRIANI DANILO 701 voti)

1 seggio Popolari per Bari

MAGRONE PASQUALE 1077 voti

(primo dei non eletti DE MARTINO VINCENZO 981)

1 seggio Democratici, ecologisti e progressisti

CAMPANELLI SALVATORE 1124 voti

(Primo dei non eletti SANNICANDRO PATRIZIA 788)

1 seggio Iniziativa democratica

NEVIERA GIUSEPPE 1376 voti

(primo dei non eletti PISICCHIO ALFONSINO 749)

1 seggio Avanti Decaro

ACQUAVIVA NICOLA 594 voti

(primo dei non eletti ALTINI CLAUDIO 348)

1 seggio Progetto Bari

RUSSI ALESSANDRO 503 voti

(Primo dei non eletti RUSSO FRATTASI SILVIA 503 voti)

OPPOSIZIONE

4 seggi Lega

PICARO MICHELE 2248 voti

ROMITO FABIO SAVERIO 2163 voti

VIGGIANO GIUSEPPE 1396 voti

MANGINELLI LAURA 728 voti

(Primo del non eletti MASSARO FRANCESCO PAOLO 452 voti)



1 seggio Forza Italia

CIAULA ANTONIO 832 voti

(primo dei non eletti CARRIERI GIUSEPPE 756 voti)



1 seggio Fratelli d'Italia

MELCHIORRE FILIPPO 1130 voti

(primo dei non eletti FINOCCHIO PASQUALE 880 voti)



1 seggio Sport per Bari con Di Rella sindaco

FERRI FRANCESCA 1037 voti

(primo dei non eletti PALOSCIA MICHELE 793)

1 seggio Di Rella sindaco

LORUSSO MARIA CARMEN 909 voti

(primo dei non eletti NACCI MICHELE 386)

2 seggi Movimento 5 Stelle

DELLE FONTANE ANTONELLO 760 voti

SIMONE ALESSANDRA PIERGIOVANNA 364 voti

(primo dei non eletti LELI FABIO 319 voti)