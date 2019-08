Proclamati i 36 eletti del Consiglio comunale di Bari: la prima seduta il 28 agosto

A distanza di 75 giorni dal 26 maggio, giorno delle Elezioni, sono stati ufficializzati i 36 consiglieri che faranno parte del Consiglio comunale di Bari in carica fino al 2024. E' stato infatticonsegnato questa mattina all'ufficio del capo di gabinetto del sindaco il verbale di proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale centrale e si è proceduto con le notifiche dell’avvenuta proclamazione agli interessati. Ventiquattro saranno i consiglieri di maggioranza: alcuni di loro, ovvero Paola Romano, Pietro Petruzzelli, Carla Palone e Vito Lacoppola, si dimetteranno poiché nominati in Giunta, lasciando spazio ai primi non eletti delle rispettive liste.

Il Consiglio, su convocazione del sindaco, si insedierà entro una ventina di giorni. Il 28 agosto potrebbe essere il giorno della prima assemblea che sarà presieduta temporaneamente dalla consigliera 'anziana' Elisabetta Vaccarella.

Di seguito tutti gli eletti

Lista 6 - Iniziativa democratica per la Puglia

Neviera Giuseppe

(Primi due candidati non eletti: Alfonsino Pisicchio, Michele Amoruso)

Lista 7 - Sud al Centro

Anita Maurodinoia

Giuseppe Di Giorgio

(Primi due candidati non eletti: Romeo Ranieri, Oronzo Campobasso)

Lista 8 - Progetto Bari con Decaro

Silvia Russo Frattasi

(Primi due candidati non eletti: Alessandro Russi, Vito Simone)

Lista 9 - Partito Democratico

Elisabetta Vaccarella

Paola Romano

Pietro Petruzzelli

Micheleangelo Cavone

Micaela Paparella

Domenico Scaramuzzi

Marco Bronzini

(Primi due candidati non eletti: Nicola Amoruso, Pierluigi Introna)

Lista 10 - Democratici Ecologisti Progressisti per Bari

Salvatore Campanelli

(Primi due candidati non eletti: Patrizia Sannicandro, Matteo Pagano)

Lista 11 - Popolari per Bari

Pasquale Magrone

(Primi due candidati non eletti: Vincenzo De Martino, Giovanni Falco)

Lista 12 - Avanti Decaro

Nicola Acquaviva

(Primi due candidati non eletti: Claudio Altini, Loredana Liso)

Lista 13 - Bari bene comune

Francesca Bottalico

(Primi due candidati non eletti: Danilo Cipriani, Emanuele Pasculli)

Lista 14 - Decaro sindaco

Carla Palone

Nicola Loprieno

Annarita La Penna

Alessandro Visconti

Livio Sisto

(Primi due candidati non eletti: Francesco Giannuzzi, Claudio Schirone)

Lista 15 - Decaro per Bari

Vito Lacoppola

Pietro Albenzio

Alessandra Anaclerio

Giuseppe Cascella

(Primi due candidati non eletti: Cristina Pennisi, Rosa Grazioso)

Lista 2 - Movimento 5 Stelle

Maria Elisabetta Pani (candidato sindaco non eletto)

Antonello Delle Fontane

Alessandra Piergiovanna Simone

(Primi due candidati non eletti: Italo Carelli, Fabio Leli)

Lista 16 - Lista civica Sport Bari Di Rella sindaco

Francesca Ferri

(Primi due candidati non eletti: Michele Paloscia, Loredana Iacobellis)

Lista 17 - Lega Salvini Puglia

Michele Picaro

Fabio Saverio Romito

Giuseppe Viggiano

Laura Manginelli

(Primi due candidati non eletti: Giuseppe Monaco, Antonio Testini)

Lista 18 - Di Rella sindaco

Maria Carmen Lorusso

(Primi due candidati non eletti: Michele Nacci, Francesco Fragola)

Lista 19 - Forza Italia

Antonio Ciaula

(Primi due candidati non eletti: Giuseppe Carrieri, Giuseppe Mari)

Lista 24 - Giorgia Meloni Fratelli d’Italia sovranisti conservatori

Filippo Melchiorre

(Primi due candidati non eletti: Pasquale Finocchio, Michele Caradonna)

Pasquale Di Rella

(candidato sindaco non eletto)