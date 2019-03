Decaro chiama a raccolta gli alleati: primo incontro di coalizione in vista delle Comunali

Undici liste per sostenere la corsa di Antonio Decaro alle Comunali 2019. Il sindaco chiama a raccolta i suoi alleati, in vista della prima tappa di "cinque per cinque", che sabato prossimo darà il via agli incontri con i cittadini per la "scrittura partecipata del programma di governo".

Dalle campagne di comunicazione alle liste

Il primo incontro di coalizione si è tenuto giovedì pomeriggio nella sala congressi dell’hotel Parco dei Principi, dove Decaro ha incontrato i rappresentanti delle liste. Un'iniziativa per "condividere i prossimi passi della campagna elettorale che si sostanzierà soprattutto in un quotidiano rapporto con i cittadini", e per affrontare "alcuni dettagli tecnici relativi alle campagne di comunicazione, all’affissione di manifesti, alla formazione e al deposito delle liste".

Le undici liste per Decaro

All'incontro hanno preso parte Silvio delle Foglie per il Partito democratico, Ninni Mariani in rappresentanza della lista Decaro per Bari, Francesco Giannuzzi per Decaro sindaco, Mario Ruggiero per Sud al centro, Francesco Sisto di Iniziativa democratica, Filippo Barattolo per Unione di centro Bari, Joris Gadaleta per la lista Bari bene comune, Andrea Azzone per Articolo 1, Vincenzo Madetti per Italia in comune, Piero Marasciulo per Progetto Bari, Claudio Altini per Avanti Decaro.