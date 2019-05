Elezioni Europee 2019, i dati a Bari e provincia: M5S primo partito ma crolla, cresce la Lega

Movimento Cinque Stelle resta primo partito ma crolla rispetto alle Politiche 2018, clamorosa affermazione della Lega che sfonda quota 20% e Pd terzo partito, abbastanza indietro: è la fotografia che emerge a Bari e in provincia per le Elezioni Europee 2019. A scrutinio ormai terminato, i pentastellati hanno ottenuto nel Barese il 26,60% delle preferenze seguiti dal partito del Carroccio con il 22,33% e dai democratici al 17,04%, crollati rispetto alla vittoria di cinque anni fa. Staccata Forza Italia, ferma al 10,63%. Buon risultato per Fratelli d'Italia con il 8,12% e + Europa (8,05%) che però non andrà oltre la soglia di sbarramento del 4% a livello nazione, Male la Sinistra al 2,64%.

A Bari città il M5S si conferma primo partito con il 27,66% ma perde quasi il 19% rispetto al 45-46 delle Politiche di un anno fa. A beneficiarne è il partito di Salvini che ottiene uno storico 21,48% quando solo nel 2018 era al 5%. Prende quota il Pd ma il 20,40% basta solo per il terzo posto. Male Forza Italia, di poco sopra il 10%. Sopra la soglia di sbarramento Fratelli d'Italia e + Europa rispettivamente col 6,88% e 5,24%

I risultati della Circoscrizione Sud

Tutto questo, se lo vediamo complessivamente nei numeri dell'intera circoscrizione Italia Meridionale, ci porta a un 29,21% del M5S seguito da Lega al 23,41%, Pd al 17,84% e Forza Italia al 12,27%. Sbarramento ampiamento superato anche da Fratelli d'Italia con il 7,14%.

Terminato lo spoglio delle Europee, dalle 14 comincerà quello per le Comunali, seguito a ruota da quello per i Municipi, a completare i risultati di un'intensa tornata elettorale. Seguiremo in diretta minuto per minuto la corsa per Palazzo di Città.

I DATI SULL'AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE

ELEZIONI EUROPEE: I RISULTATI E LE PREFERENZE PER LISTA

Corsa a sei per Palazzo di Città

Bari è tra le città chiamate a votare, oltre che per i rappresentanti al Parlamento europeo, per l'elezione del sindaco, il rinnovo del Consiglio comunale e per i Municipi. Nel capoluogo sono 278.016 gli aventi diritto al voto, suddivisi su 345 seggi. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco è fissato per il 9 giugno. Sei i candidati in corsa per la poltrona di sindaco. A sfidare il primo cittadino uscente, Antonio Decaro, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da 11 liste, ci sono il candidato del centrodestra (più civiche) Pasquale Di Rella con nove liste, Elisabetta Pani per il Movimento 5 Stelle, l'indipendente Irma Melini, Sabino De Razza (Baricittàaperta) e Francesco Corallo (Pensionati e Invalidi - Giovani insieme). Saranno invece 36 i consiglieri che potranno sedere in aula Dalfino (su oltre 800 candidati) e 76 i consiglieri da eleggere per i 5 Municipi.

Nove Comuni della provincia al voto per le Amministrative

Oltre al capoluogo pugliese, altri nove Comuni della provincia di Bari sono chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Cinque di questi sono sotto i 15mila abitanti: Binetto, Bitritto, Cellamare, Poggiorsini, Turi. Alle urne per le amministrative anche Gioia del Colle, Corato, Rutigliano, Putignano.