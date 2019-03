Confronto nel centrosinistra per le presidenze dei Municipi, Pisicchio a Decaro: "No ai nomi prima del programma"

“Prima degli incontri bilaterali e dei nomi, alcuni dei quali già trapelati a mezzo stampa, vengono i programmi e le idee. Anche noi vogliamo contribuire alla rielezione del sindaco Antonio Decaro, ma partendo dalla visione che vogliamo avere su Bari da qui sino ai prossimi cinque anni”. Ad affermarlo è Antonio Pisicchio, leader di Iniziativa Democratica, commentando le indiscrezioni di stampa apparse su La Gazzetta del Mezzogiorno riguardanti l'ipotesi della candidatura alla presidenza del Municipio V (Palese-Santo Spirito-Catino-San Pio) dell'ex vicesindaco Vincenzo Brandi in quota al movimento Sud Al Centro di Anita Maurodinoia.

“Auspichiamo - annuncia Pisicchio - una discussione attenta e puntuale nella costituenda coalizione, che metta a punto un programma chiaro e puntuale tanto per il Comune, quanto per i cinque Municipi. Per quest’ultimi, soprattutto, prima ancora di parlare di candidati presidenti, sarebbe bene interrogarsi su come promuovere un reale e funzionale decentramento per semplificare la vita dei quartieri e dei nostri concittadini. Pertanto confidiamo in un confronto immediato con tutte le forze di coalizione per condividere un programma coerente e che metta al centro le esigenze della comunità barese”.