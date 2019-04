Elezioni Europee e Comunali 2019: duplicato e rinnovo della tessera elettorale

In vista delle prossime consultazioni elettorali per le elezioni comunali, municipali e per il Parlamento Europeo, i cittadini sono invitati a verificare di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi in cui viene posto il timbro in occasione della votazione.

I moduli da compilare per la richiesta di una nuova tessera e le informazioni utili sono disponibili a questo link.



In occasione delle consultazioni elettorali è possibile richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale per rinnovo o duplicato presso i seguenti uffici:



Ufficio elettorale - Corso Vittorio Veneto, 4

Lunedì : 9:00 - 12:00

Martedì : 9:00 - 12:00

Mercoledì : 9:00 - 12:00

Giovedì : 9:00 - 12:00 e 15:30 - 17:00

Venerdì : 9:00 - 12:00



Delegazione Santo Spirito - Via Fiume, 8:

Lunedì : 9:00 - 12:30

Martedì : 9:00 - 12:30 e 16:00 - 17:30

Mercoledì : 9:00 - 12:30

Giovedì : 9:00 - 12:30

Venerdì : 9:00 - 12:30



Delegazione Palese - Viale Gino Priolo, 8:

Lunedì : 9:00 - 12:30

Martedì : 9:00 - 12:30

Mercoledì : 9:00 - 12:30

Giovedì : 9:00 - 12:30 e 16:00 - 17:30

Venerdì : 9:00 - 12:30



Delegazione San Paolo - Via Vincenzo Ricchioni, 1:

Lunedì : 9:00 - 12:30

Martedì : 9:00 - 12:30 e 16:00 - 17:30

Mercoledì : 9:00 - 12:30

Giovedì : 9:00 - 12:30

Venerdì : 9:00 - 12:30



Delegazione Carbonara - Via Ospedale di Venere, 10:

Lunedì : 9:00 - 12:30

Martedì : 9:00 - 12:30 e 16:00 - 17:30

Mercoledì : 9:00 - 12:30

Giovedì : 9:00 - 12:30

Venerdì : 9:00 - 12:30



Delegazione Carrassi - San Pasquale (Oriente) - Via Luigi Pinto, 3:

Lunedì : 9:00 - 12:30

Martedì : 9:00 - 12:30

Mercoledì : 9:00 - 12:30

Giovedì : 9:00 - 12:30 e 16:00 - 17:30

Venerdì : 9:00 - 12:30



Delegazione Japigia - Via Paolo Aquilino, 1:

Lunedì : 9:00 - 12:30

Martedì : 9:00 - 12:30 e 16:00 - 17:30

Mercoledì : 9:00 - 12:30

Giovedì : 9:00 - 12:30

Venerdì : 9:00 - 12:30



Delegazione Torre a Mare - Via Monte Sei Busi, 2:

Lunedì : 9:00 - 12:30

Martedì : 9:00 - 12:30

Mercoledì : 9:00 - 12:30

Giovedì : 9:00 - 12:30 e 16:00 - 17:30

Venerdì : 9:00 - 12:30