Valenzano ha dopo due anni un nuovo sindaco: eletto Giampaolo Romanazzi

Il nuovo sindaco di Valenzano è Giampaolo Romanazzi: è bastata infatti una sola tornata elettorale per eleggere il nuovo primo cittadino dopo lo scioglimento del Comune avvenuto nel 2017 per sospette infiltrazioni mafiose.

Al momento lo spoglio ha visto completate 19 sezioni su 22: Il candidato 29enne, sostenuto da 7 liste civiche (Valenzano Cresce, C'è futuro Romanazzi sindaco, Rivivi Valenzano, Valenzano Pulita, Valenzano Trasparenza e Legalità, Cambiamo Insieme con Romanazzi Sindaco, Il paese possibile) ha ottenuto,il 58,35% delle preferenze, con 4931 voti, superando la quota necessaria del 50% per vincere al primo turno.

Seconda Maria Lucia Berardi, sostenuta da 4 liste civiche (Insieme per Valenzano, Lista CIvica Noi Per Valenzano Berardi Sindaco, Civica per Valenzano, Valenzano nel cuore) con il 23,35% dei voti (1974 preferenze). Più indietro Domenico Pasquale (Italia in Comune) con il 6,40% e 541 preferenze. Quarta la candidata del Movimento Cinque Stelle, Alessandra Palazzo (5,91%, 499 voti), quinto Donato Amoruso per Valenzano Popolare e Amoruso Sindaco (5,79%, 489 voti).

Notizia in aggiornamento