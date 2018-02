Bus in fiamme sulla Statale 16, audizione Amtab in Comune. "Avviata indagine amministrativa"

E' stata avviata un'inchiesta amministrativa sull'incendio che sabato scorso ha distrutto un autobus Amtab che percorreva la Statale 16 nelle vicinanze di Palese: ad affermarlo è l'Amtab i cui vertici sono intervenuti questa matitna in commissione Enti partecipati del Comune di Bari. L'indagine è stata aperta per comprendere le dinamiche del rogo e accertare eventuali responsabilità. Secondo l'azienda, con molta probabilità, l'incendio potrebbe essersi propagato a causa di una perdita d'olio da un tubo: il materiale avrebbe quindi raggiunto una turbina la cui azione produce alte temprature, progagando le fiamme. I consiglieri comunali hanno posto domande al presidente Vulcano e al dg Lucibello chiedendo in particolare a che punto è il ricambio dei mezzi, chiedendo anche i numeri del servizio: sono 130 i bus che circolano giornalmente in media, con un parco veicoli di 190, alcuni dei quali in disuso e altri oggetto di procedure giudiziarie. Sono tre i nuovi autobus entrati in funzione e gli 51 recentemente acquistati saranno immatricolati a febbraio.

Il consigliere Michele Picaro (Forza Italia) ha chiesto alla Commissione di predisporre un sopralluogo nella sede dell'Amtab: "Non è pensabile - afferma per una città capoluogo di Regione, offrire un pessimo servizio di trasporto pubblico che mette a rischio l’incolumità dei cittadini, sino a precluderne, sovente, persino la possibilità di raggiungere il posto di lavoro o le strutture scolastiche. Nel corso del prossimo Question Time chiederò al sindaco, detentore della delega alla mobilità, di verificare quanto è stato attuato dal piano di rilancio approvato anni addietro. Ad oggi, tale piano, è servito solo quale atto propedeutico alla richiesta di ricapitalizzazione, già concessa dal Comune, in qualità di socio unico".