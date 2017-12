Il bilancio di fine anno del sindaco nei nuovi bus con tornelli: "2018, obiettivi trasporti, parchi e lungomare"

I nuovi bus Amtab con i tornelli, per fare un bilancio dell'anno appena trascorso e di quello in procinto di arrivare. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per incontrare la stampa davanti al teatro Petruzzelli, ha scelto uno tra i 64 pullman pronti ad entrare in servizio per le strade cittadine, sostituendo metà del parco veicoli dell'azienda di trasporto urbano: "Avevamo preso un impegno proprio sui bus e ci siamo riusciti, così come abbiamo ricapitalizzato l'Amtab che era sull'orlo del fallimento. Adesso è una società sana con un utile. Mi era dispiaciuto non poter offrire in questi anni un servizio efficiente. Finalmente, grazie al finanziamento del Governo, possiamo migliorare notevolmente la qualità del trasporto".

Dal porta a porta alle opere pubbliche

Decaro traccia un quadro del 2017, tra successi e aspetti da migliorare: "Bene l'introduzione del porta a porta e le tante opere pubbliche. In tanti ci rimproverano che ci sono 50 cantieri aperti senza considerare le strade. Credo sia importante migliorare gli spazi di una città da destinare a cultura e aggregazione o lavoro, penso al Margherita, alla Rossani, alla Manifattura e al waterfront. Abbiamo anche aumentato il numero dei posti letto nei dormitori e l'anno prossimo ci sarà il Rei, dopo aver attivato anche i Cantieri di Cittadinanza".

"Più blu e verde in città"

Il sindaco vorrebbe 'colorare' il 2018 di blu e verde: "Il primo riguarda l'ultimazione del cantiere del waterfront di San Girolamo, ma il progetto di riqualificazione del fronte mare di Bari Vecchia e il concorso di idee sulla riqualificazione della zona sud. Quest'ultimo sarà pubblicato nei prossimi giorni. Mi auguro possa diventare un'area per lo svago e il tempo libero, sul modello di Torre Quetta. Il verde, invece, rappresenta i 10mila alberi che pianteremo in città ma anche al grande parco della Caserama Rossani, su cui stiamo lavorando da tempo".