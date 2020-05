Terremoto Lega a Palazzo di Città, Picaro sfiduciato dopo la lettera contro Altieri. Il nuovo capogruppo è Viggiano

Le scosse all'interno della Lega sulla proposta di Nuccio Altieri candidato alla Presidenza della Regione Puglia per il centrodestra, bocciata da 108 'dissidenti' pugliesi del Carroccio e ribadita con forza ieri dal leader Matteo Salvini, provocano conseguenze sul partito in Consiglio comunale a Bari: Michele Picaro, tra i firmatari della lettera con cui si invitava Salvini a sostituire la candidatura di Altieri, non è più il capogruppo del Carroccio a Palazzo di Città. A prendere il suo posto è il consigliere Pino Viggiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Picaro, in una nota, spiega di aver appreso la notizia da "fonti interne dell'amministrazione comunale", affermando che i suoi "tre colleghi di partito hanno protocollato questa mattina alla segreteria del Consiglio comunale la nomina di un nuovo capogruppo". Una sfiducia immediata, dunque, da parte dell'intero gruppo che comprende anche il vicepresidente del Consiglio comunale, Fabio Romito, e la consigliera Laura Manginelli: "Questa decisione - commenta con amarezza Picaro - è non solo l’ennesima dimostrazione di un partito al cui interno è sempre più impossibile realizzare confronto, dialettica e sintesi. Ma è sicuramente anche da attribuire alla mia richiesta, con altri esponenti, di aprire un dibattito nel partito in vista delle imminenti Regionali. Evidentemente l’impegno istituzionale profuso e il consenso elettorale ottenuto, esattamente un anno fa diventando il consigliere di centrodestra più suffragato in Puglia, non sono per la Lega elementi su cui basare la crescita e la rappresentanza di partito. Al mio successore, Pino Viggiano, faccio i più sentiti auguri di buon lavoro” conclude Picaro.