"Nessun atto amministrativo dall'inizio dell'anno", Carrieri chiede di 'riaprire' Palazzo di Città

"Sono passati i primi 16 giorni di gennaio e al Comune di Bari sembra che le feste non siano ancora terminate". E' quanto sostiene il consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Carrieri, affrermando che dall'inizio del 2019 "nessuna giunta comunale e nessun atto amministrativo é stato prodotto, quasi che la Cittá non abbia tanti problemi da risolvere".

L'esponente d'opposizione aggiunge che "nessuna ipotesi di bilancio di previsione per il 2019 é stata presentata (e parliamo del piú importante atto amministrativo di un Comune); e ció malgrado il termine regolamentare sia ormai scaduto il 31.12.2018 e quello legale scada improrogabilmente a fine febbraio (tra appena quaranta giorni). Tutto pare fermo e immobile, quasi che la Cittá non abbia bisogno di un governo cittadino che produca atti e iniziative a sostegno dello sviluppo, della crescita, del lavoro. Intendo dunque denunziare pubblicamente questa semi paralisi amministrativa e istituzionale, che danneggia Bari e che pregiudica gli interessi dei Baresi, che eleggono Sindaco e Consiglieri Comunali per amministrare la loro Cittá con atti, provvedimenti, delibere. Non certo per vederli in qualche foto su qualche social network" conclude Carrieri.