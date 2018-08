La consigliera Laricchia vola negli Usa: "Sarò ospite per 20 giorni di un programma di scambio di idee negli Usa"

Ci sarà anche un pezzo di Puglia ospite del prossimo programma di scambio 'International Visitor Leadership Program (IVLP)', organizzato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti D'America. Tra gli ospiti internazionali chiamati a intervenire sul tema '“Current U.S. Social Political and Economic Issues for Young European Leaders" (Attuali Questioni Sociali Politiche ed Economiche Statunitensi per Giovani Leader Europei) ci sarà la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia.

È la stessa portavoce in Consiglio a darne notizia sul blog ufficiale del Movimento, 'Il blog delle stelle':

Incontrerò numerose personalità americane in ambito politico, rappresentanti di istituzioni federali e statali, e associazioni non governative. Uno scambio libero di idee e informazioni attraverso cui offrire e anche ricevere spunti e buone pratiche per il nostro territorio.Il programma si sviluppa in diverse Città e Stati degli USA per toccare con mano la complessità e varietà della società americana.

"Lavorerò da lontano alle istanze pervenute in Consiglio"

L'evento si terrà dal 15 settembre al 5 ottobre, periodo in cui - gioco forza - la Laricchia non potrà essere presente durante le sedute del Consiglio. "Ovviamente - spiega - grazie anche al fatto che posso contare su validi collaboratori, mi sono organizzata per continuare a lavorare da lontano anche sulle istanze che in quei 20 giorni arriveranno dal Consiglio Regionale e dal territorio. Non preoccupatevi, sapete che non mi fermo mai e non mi fermerò neanche questa volta".