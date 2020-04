Le opposizioni strigliano l'Amministrazione comunale: "Fare presto sui buoni spesa ai baresi"

“Il Comune attivi avviso pubblico e mail per buoni spesa. Molti cittadini in difficoltà non sanno a chi rivolgersi”: in una nota congiunta, le opposizioni a Palazzo di Città incalzano la Maggioranza sulla questione degli aiuti alle famiglie bisognose nelle settimane dell'emergenza coronavirus a Bari

Secondo i capigruppo Michele Picaro (Lega), Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia), Antonio Ciaula (Forza Italia) ed Elisabetta Pani (M5S) "appare paradossale che il Comune di Bari – ente locale capofila per le modalità con cui erogare i contributi stanziati dal Governo - ad oggi navighi ancora nel buio. Da alcuni giorni i baresi in situazione di necessità chiamano numeri che risultano essere sempre occupati oppure a cui gli operatori non sono in grado di dare informazioni precise. Nel frattempo, invece, tanti altri Comuni, anche piccoli, hanno già adottato un regolamento, un modello ed indirizzi email a cui inoltrare le richieste".

"Ora, però, è necessario - aggiungono - fare presto e bene, affinché nessuno possa essere lasciato indietro a causa della confusione e del pressappochismo amministrativo con cui il Comune di Bari sta gestendo questa emergenza. Per questo chiediamo diverse misure da attuare: un avviso pubblico chiaro su modalità e criteri di erogazione, una modulistica con autocertificazione dei redditi, composizione del nucleo familiare, eventuali forme di sostegno di cui già godono i componenti, una comunicazione puntuale ed una modalità di trasmissione della domanda accessibile a tutti, tramite una email dedicata. I baresi in difficoltà non possono più aspettare!”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.