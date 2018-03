Scintille il Consiglio comunale, cinque monotematici a vuoto in un mese. Il centrodestra: "Ora basta"

Cinque consigli monotematici andati praticamente a vuoto in meno di un mese. discussioni su inceneritore, edilizia giudiziaria, zone economiche speciali, stadio e, per ultima ieri, sanità conclusesi con un nulla di fatto, o peggio, tra gli insulti. In Aula Dalfino sono settimane di fibrillazione e scintille per un dialogo che non c'è tra maggioranza e opposizione. La raffica di monotematici proposta dal centrodestra e dal Misto non si fermerà, spiegano i consiglieri di minoranza, fino a quando gli argomenti non saranno discussi pienamente, per intenderci, senza il copione dell'insediamento e della caduta del numero legale.

La strategia delle minoranze

Questa mattina ennesima conferenza stampa alla quale hanno partecipato Irma Melini (neo capogruppo del Misto), Giuseppe Carrieri (Ic), Michele Caradonna e Filippo Melchiorre (FdI), assieme a Michele Picaro (Forza Italia) e in cui si è parlato dell'ultimo flop di ieri: "Il sindaco - afferma Carrieri - ha abdicato anche al potere che ha di intervenire per risolvere i disservizi sanitari. Ecco perché abbiamo chiesto questa monotematica. I disservizi sono enormi, soprattutto al pediatrico 'Giovanni XXIII'". Per il collega Melchiorre "il diritto alla salute, il rapporto con le strutture sanitarie, i casi di malasanità, sono un argomento di interesse generale. Non dobbiamo gridare ma cercare una soluzione. Il centrodestra ha cercato di fare questo e il centrosinistra lo ha impedito". Picaro spiega la strategia che seguirà la minoranza fin dai prossimi giorni: "Continueremo a presentare altre richieste di sedute con questi argomenti perché abbiamo a cuore l'interesse dei baresi, fino a quando non saranno discussi e affrontati". Nuovo round mercoledì, con il monotematico sul San Nicola.