Pochi consiglieri in aula, question time ancora deserto, verso il settimo flop consecutivo?

Solo sette consiglieri presenti con il rischio di non vedere, per la settima volta consecutiva, l'insediamento del Question Time, il Consiglio comunale dedicato alle interrogazioni preparate dai componenti dell'assemblea e rivolte al sindaco e alla sua Giunta. Anche oggi, come da diversi mesi a questa parte, non è stato raggiunto il numero legale. Ci sarà un secondo tentativo domani pomeriggio, sempre alle 16, per evitare che ancora una volta non si svolga un momento che, almeno in teoria, dovrebbe essere importante per il confronto tra maggioranza, opposizione e amministrazione comunale.

Serve davvero il Question time?

Il rischio è che si ripeta lo stesso spettacolo del 24 gennaio (a febbraio non era stata fissata alcuna seduta), del 13 dicembre, del 23 novembre, e del 26 ottobre, per non parlare anche di settembre, agosto e luglio, come avevamo già analizzato qualche mese fa. In tanti si chiedono se davvero sia utile mantenere questo tipo di seduta, quando poi, nel giro di un anno, viene utilizzata in modo raro e spesso strumentale.