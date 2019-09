Stallo per le vicepresidenze, Commissioni in via di composizione: il Consiglio comunale in 'rodaggio'

Nuovo nulla di fatto per l'elezione del vicepresidente del Consiglio comunale di Bari: l'assemblea, riunitasi dalle 8.30 per la seconda seduta della nuova Consiliatura, ha optato per la scheda bianca nella scelta del numero 2 dell'aula che spetterà alle minoranze. La corsa tra un candidato della Lega (in pole Fabio Romito) e uno delle liste vicine a Pasquale Di Rella (favorita Francesca Ferri) è ancora attiva dopo l'incontro di ieri pomeriggio tra le varie opposizioni, chiusosi con un nulla di fatto. Il dialogo proseuirà verso il terzo round, probabilmente entro la fine del mese. Nel caso non vi sia esito positivo, sarà necessario un ballottaggio tra i due esponenti più votati nella terza votazione.

Il Consiglio di oggi ha discusso anche della composizione delle Commissioni di Palazzo di Città: Bilancio-Finanze-Tributi, Welfare, Cultura-Sport-Giovani, Lavori Pubblici-Sanità, Urbanistica andranno alla maggioranza, così come le speciali riguardanti Pari Opportunità e Decentramento. Alle minoranze, invece, come di consueto, spetteranno la Commissione Trasparenza e quella Qualità dei Servizi.