Domani la proclamazione dei nuovi consiglieri comunali: ex aequo Progetto Bari, Russo Frattasi verso l'elezione

Sembrerebbe sbrogliarsi il nodo dell'ex aequo tra i cugini Alessandro Russi e Silvia Russo Frattasi, premiati con lo stesso numero di voti alle scorse Comunali, nella lista Progetto Bari a sostegno di Antonio Decaro. Domani, infatti, al termine delle approfondite analisi degli uffici elettorali centrali, dovrebbe essere sancita la proclamazione della candidata, andando così a ribaltare l'esito scaturito dalle urne.

Il riconteggio premierebbe Russo Frattasi

I due avevano infatti ottenuto 503 voti ciascuno: le norme, però, avevano visto prevalere Alessandro Russi poiché collocato in una posizione superiore nella lista. I tecnici elettorali hanno quindi eseguito una precisa verifica di tutte le sezioni scrutinate: dal riconteggio sembrerebbe che Russo Frattasi abbia prevalso con un margine di pochissimi voti. Sui social in tanti si sono già congratulati con lei per la possibile elezione. Domani, dunque, conosceremo ufficialmente la composizione del Consiglio comunale 2019-2024: gli eletti riceveranno una comunicazione ufficiale tramite posta. Per il primo Consiglio con i volti nuovi, invece, bisognerà attendere il 27 o il 28 di agosto.