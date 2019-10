Fratelli d'Italia e Dit pronti ad ufficializzare la fusione: nasce gruppo unico in Consiglio regionale

Direzione Italia e Fratelli d'Italia si fondono in un unico gruppo in Consiglio regionale. L'annuncio è stato dato oggi, ma la fusione verrà ufficializzata in occasione del prossimo Consiglio regionale.

Il Gruppo unico sarà rappresentato dai due coordinatori e consiglieri regionali Erio Congedo e Francesco Ventola e dai consiglieri Ignazio Zullo, Renato Perrini, Luigi Manca, a cui si affiancherà Giannicola De Leonardis.

Il percorso di collaborazione tra i due Gruppi - ricorda una nota - è partito l'anno scorso quando, ad Atreju, Giorgia Meloni ha aperto ad altre realtà politiche affini a Fratelli d'Italia e ha trovato l'adesione immediata del leader di Direzione Italia, Raffaele Fitto. Il lavoro in parallelo delle due forze politiche si è compiuto, a tutti i livelli, nelle sedi istituzionali sui territori, nelle mozioni, nell'opposizione ferma al governo regionale, nelle iniziative politiche e nelle competizioni elettorali.

“La collaborazione ha dato buoni frutti -dichiarano il coordinatore regionale di FdI Erio Congedo e quello di DIT Francesco Ventola-, è giunto il momento di suggellarla con la confluenza ufficiale di cui daremo comunicazione nella prossima seduta del Consiglio regionale. Con i colleghi di DIT c'è l'armonia giusta per portare avanti il programma di Fratelli d'Italia e per sostanziare le iniziative del partito sia a livello nazionale sia a livello locale. Il prossimo obiettivo è mandare a casa Michele Emiliano”.