Nuova formazione in Consiglio regionale: nasce il gruppo 'Leu-I progressisti'

Un passaggio "in coerenza con quanto deciso all’indomani delle elezioni politiche con la costituzione del Gruppo parlamentare LEU alla Camera dei Deputati", che "intende rappresentare un punto di riferimento e un elemento di chiarezza verso il popolo della sinistra in Puglia". Così i consiglieri regionali Ernesto Abaterusso, Mauro Vizzino e Cosimo Borraccino spiegano la costituzione in Consiglio regionale del nuovo gruppo 'Leu - I progressisti'.

Una mosssa che però potrebbe anche preludere - secondo indiscrezioni che si sono diffuse negli ultimi giorni - all'ingresso di Borraccino come assessore nella giunta Emiliano.

"Siamo ormai – spiegano in una nota i tre consiglieri regionali – a un anno e mezzo dalla conclusione della Legislatura. All’attuale Presidente Emiliano, insieme ai limiti politici che abbiamo sempre sottolineato – primo fra tutti l’agire troppo spesso in solitudine – vanno riconosciuti meriti: la battaglia contro le trivelle nell’Adriatico, quella contro l’approdo della TAP a San Foca e quella per la decarbonizzazione dell’ILVA e della Centrale di Cerano, il disegno di legge per la tutela dei diritti delle persone Lgbt, recentemente approvato in Commissione oltre ad essere stato uno dei più fieri oppositori del renzismo". "Leu/I Progressisti – spiegano i consiglieri regionali – ha un programma di fine legislatura chiaro e incentrato su temi fondamentali per la Puglia e i pugliesi: la rivisitazione del piano di riordino ospedaliero e l’assunzione di 3000 unità, tra personale medico e paramedico, per far funzionare meglio la sanità regionale. Lo sviluppo economico con la richiesta di interventi di riqualificazione e infrastrutturazione delle aree industriali; l’avvio dei progetti previsti nel Patto per la Puglia, condizione indispensabile per garantire lavoro a imprese e giovani; l’apertura di un tavolo nazionale per l’aumento dei benefici in favore delle aziende che ricadono nei territori Zes con l’allargamento degli stessi; l’immediato finanziamento delle Aree interne e la valorizzazione della legge sui Programmi d’Area Integrati; l’indirizzo dei bandi finanziati dai fondi europei verso obiettivi strategici con il pieno coinvolgimento dei sindaci dei Comuni pugliesi (la cosiddetta “piramide rovesciata” di cui lo stesso Emiliano ha parlato durante la sua campagna elettorale). L’agricoltura per la quale si chiede un piano straordinario contro la Xylella che preveda forti interventi economici a sostegno della ricerca, il ristoro per i danni subito dalla batteriosi non solo dalle aziende agricole, ma anche dai piccoli proprietari e contributi per favorire l’impianto di nuove aziende agricole. La chiusura del ciclo dei rifiuti. La stabilizzazione dei precari. La modifica della legge elettorale pugliese con l’introduzione anche dell’istituto della doppia preferenza di genere". "Siamo ai limiti di una vera e propria emergenza democratica che ci impone atti di responsabilità e risposte concrete sul piano dei contenuti e della unità per tentare di riconquistare il nostro popolo. Unica condizione per tornare a vincere. Più che ciò che ci può dividere cerchiamo, quindi, come con il sostegno a Decaro a Bari, di valorizzare ciò che ci unisce. Questo ci chiede la nostra gente, questo ci chiede la maggioranza dei pugliesi", concludono Abaterusso, Borraccino e Vizzino.