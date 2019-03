Monotematica sulla sicurezza, a vuoto prima convocazione. Il centrodestra propone nuovo regolamento di Polizia urbana

Solo sei consiglieri (5 di centrodestra più il presidente Cavone) presenti in aula e la monotematica sulla "sicurezza urbana e sul nuovo regolamento di polizia urbana" è rinviata a domani. L'appuntamento in aula Dalfino era stato richiesto da sette esponenti delle opposizioni (Di Rella, Romito, Demartino, Derobertis, Caradonna, Picaro, Carrieri) per proporre un un insieme di norme (da 65 articoli) per "salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei Cittadini e la fruibilitá degli spazi pubblici".

Tra le varie proposte contenute nella mozione del centrodestra, presentata stamattina in conferenza stampa, anche "un regolamento che finalmente dá poteri concreti alla Polizia Urbana per contrastare la prostituzione stradale,i bivacchi e l"accattonaggio molesto, i parcheggiatori abusivi che al pari di tutti coloro che compiono attivitá illegali possono essere ora allontanati dal territorio cittadin, nonché per contrastare tutta una serie di condotte illegali (dal rovistare nei cassonetti, all'accensione di fuochi)".