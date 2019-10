Tremila richieste per il contributo alloggiativo: ipotesi unico bando per le annualità 2017 e 2018

Tremila domande previste per il bando del contributo alloggiativo, in attesa che la Regione Puglia approvi la delibera per l'erogazione dei fondi e le modalità d'attribuzione per le annualità 2017 e 2018: è uno degli elementi emersa questa mattina nel corso dell'audizione dell'assessore cittadino al Patrimonio, Vito Lacoppola, in Commissione Trasparenza del Comune. Nel corso della riunione, è stato chiesto di sollecitare gli Uffici regionali per approvare le delibere e sbloccare i fondi.

La Commissione ha chiesto alla Ripartizione Erp di prevedere tutorial e incontri pubblici, con l'ausilio di Caf e Patronati, per illustrare le modalità di presentazione della domanda. Si prevede, infatti, un 10% di ricorsi per esclusione dal bando, spesso per esclusione dovuta ad esclusioni formali o fiscalità nella compilazione. L'ipotesi sul campo è quella di accorpare le due annualità in un univo bando

Nel corso della riunione, presieduta dal consigliere Michele Picaro (Lega), inoltre, si è parlato dei beni confiscati alla Mafia: "La commissione - spiega Picaro - approfondirà il tema con la ripartizione per prevedere delle forme di concessione ad associazioni, enti e/o cooperative che abbiano finalità etiche e morali che si prefiggono di debellare il fenomeno della criminalità presente nella nostra Città. Siamo soddisfatti dell‘incontro pur manifestando disappunto sugli ingiustificati ritardi della Regione per l’attribuzione dei fondi, a discapito delle numerose famiglie che versano in stato di disagio economico".