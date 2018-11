La squadra di 'Italia in Comune' in Puglia: Pizzarotti presenta il partito dei sindaci

E' stata presentata, questa mattina, ad Altamura la compagine pugliese di Italia in Comune, il movimento politico fondato, tra gli altri, dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Una vera e propria 'cellula' pugliese del 'partito dei sindaci' che vede diversi primi cittadini del Barese aderire alla squadra in vista anche delle Comunali 2019 e delle Regionali 2020. Il presidente regionale di Italia in Comune sarà il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. Altri due sindaci sono quelli che rappresenteranno, rispettivamente in qualità di Presidente e Coordinatore, la provincia di Bari: Davide Carlucci e Giuseppe Nitti, che amministrano Acquaviva delle Fonti e Casamassima. Tra le altre adesioni anche quelle dei primi cittadini di Giovinazzo, Tommaso Depalma ed Antonio Donatelli di Triggiano.