Buoni spesa per la crisi coronavirus, l'appello: "Chiarezza su come verranno suddivisi tra i baresi"

l M5S chiede all'Amministrazione cittadina di Bari "criteri e modalità con cui intende utilizzare i quasi due milioni, 1.980.186 per l'esattezza, che il governo nazionale, attraverso la Protezione Civile, ha messo a disposizione del Comune per alleviare le sofferenze delle famiglie baresi, rimaste senza fonte di sostentamento a causa dell'epidemia di coronavirus". In una nota i consiglieri comunali baresi del Movimento chiedono informazioni in "quali attività commerciali i cittadini baresi meno fortunati potranno utilizzare i buoni alimentari e con quali criteri saranno scelti, nonché quali siano esattamente le modalità stabilite per individuare i destinatari della distribuzione dei buoni o dei beni di prima necessità. Abbiamo proposto al Sindaco - continua la consigliera Elisabetta Pani - "di privilegiare nella scelta degli operatori commerciali, piccoli supermercati ed i negozi di prossimità, in modo da alleviare gli ormai cronici problemi del commercio barese, aggravati dall'emergenza coronavirus".

"Proponiamo anche" - dice la consigliera Alessandra Simone - " di incrementare il fondo di solidarietà, utilizzando le risorse che il Comune di Bari ha risparmiato dai buoni pasto non corrisposti ai dipendenti comunali che stanno lavorando da casa (come già fatto nel Comune di Roma)". "Abbiamo esortato l’amministrazione " - conclude il consigliere Antonello Delle Fontane - "di pubblicare quanto prima la graduatoria definitiva del contributo alloggiativo per dare ulteriore respiro alle famiglie meno fortunate della cittá ". "Sono tutte richieste e proposte fatte in nome di una leale collaborazione e di uno spirito costruttivo per il bene dei nostri concittadini; qualsiasi idea e soluzione di buon senso in questa situazione emergenziale crediamo debba essere presa in considerazione per aumentare le possibilità di aiuto a chi si trova in un momento di grave difficoltà" concludono i tre esponenti pentastellati.