Scomparsa Cosimo Lacirignola, i messaggi di cordoglio della politica: "Grave perdita per la comunità"

"Una grave perdita per la comunità", "Un uomo di pace e di cultura", "La Puglia perdere un uomo di talento che ha servito le istituzioni". Sono tanti dal mondo politico i messaggi di cordoglio per la morte di Cosimo Lacirignola, segretario generale del Ciheam ed ex presidente della Fiera del Levante, prematuramente scomparso all'età di 60 anni.

Il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina

"Tutto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è vicino ai familiari di Cosimo Lacirignola per la sua prematura scomparsa". In questi anni Cosimo ha dato un contributo decisivo allo sviluppo dell'esperienza agricola e agroalimentare italiana e delle relazioni di cooperazione nel mediterraneo in particolare, grazie alla guida dell'l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari. Proprio questa sua capacità e sensibilità lo aveva portato a rivestire l'incarico di segretario generale del Ciheam, Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes, a ribadire la centralità strategica dell'agricoltura per il futuro dei popoli dell'area del Mediterraneo". "Perdiamo - sottolinea Martina - un uomo del dialogo, che ha saputo dare opportunità a tanti giovani ricercatori che si sono formati nell'Istituto e oggi operano in tanti Paesi. Con garbo e professionalità ha sempre portato avanti proposte utili e sostenuto progetti innovativi come successo anche ad Expo Milano, durante il semestre di presidenza italiano in Europa e con l'ultimo G7 agricolo. Ai suoi cari e a quanti hanno lavorato con lui fino all'ultimo va il mio cordoglio personale e quello di tutto il Ministero".

Il presidente della Regione, Michele Emiliano

“La prematura scomparsa di Cosimo Lacirignola ci addolora come pugliesi cittadini del Mondo. Mimmo Lacirignola ha custodito la sua creatura, l'Istituto Agronomico Mediterraneo e ce l'ha affidata perché da Bari e dalla Puglia continui a partire un messaggio di pace e di sviluppo da un luogo che ospita giovani studiosi che provengono anche da terre martoriate dalle guerre. Toccherà a tutti noi tramandarne le opere e sviluppare i suoi progetti. Alla famiglia giunga la vicinanza della Regione Puglia e mia personale"-

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro

"Se la terra di Bari è sede di un’articolazione della più importante organizzazione di cooperazione multilaterale internazionale per la ricerca e l’innovazione nei campi dell’agricoltura e della pesca, lo dobbiamo a Mimmo Lacirignola, segretario generale del CIHEAM, che nel tempo ha saputo, con passione e dedizione, coordinare un folto gruppo di ricercatori e di studiosi dell’area Euromediterranea per creare una realtà in cui innovazione e tutela delle peculiarità locali andassero di pari passo. Le sue competenze professionali unite alle sue qualità umane lo hanno reso un punto di riferimento per le istituzioni su temi chiave per lo sviluppo sostenibile, come dimostrano i suoi incarichi di consulente per il ministero dell’Agricoltura e i numerosi riconoscimenti ottenuti da prestigiose organizzazioni internazionali anche in virtù del suo impegno al fianco delle comunità dei Paesi in via di sviluppo di tutte le sponde del Mediterraneo. Oggi perdiamo una delle personalità di maggiore esperienza e autorevolezza, riconosciute a livello internazionale, su temi cruciali per il futuro del bacino del Mediterraneo. In anni difficili anche da Presidente della Fiera del Levante ha lavorato per implementare i processi di internazionalizzazione del nostro territorio per farlo diventare luogo di scambi e di ricerca al servizio delle comunità e di innovazione, secondo un approccio etico e solidale che ha sempre segnato la sua lunga storia professionale. Tutto ciò, unitamente al suo sorriso e alla sua sincera cordialità nei rapporti umani e istituzionali, mancherà profondamente alla nostra comunità metropolitana. Ai suoi familiari giunga l’abbraccio del sindaco e dell’intera città di Bari".

Il senatore di Direzione Italia, Luigi D'Ambrosio Lettieri

"Cosimo Lacirignola mi piace ricordarlo così, con quel sorriso rassicurante che ispirava serenità, affetto e cose positive. Quel sorriso che è stato il suo passaporto nel mio cuore e nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, che lo hanno avuto come amico e gli hanno voluto bene. Cosimo - Mimmo per gli amici - era un uomo di talento, uno studioso appassionato, un generoso civil servant che ha posto il suo patrimonio di sapere al servizio delle istituzioni, con competenza, umiltà e tanta generosità. Un uomo del Sud che al Sud d'Europa ha saputo e voluto dedicare gran parte della sua vita. Grazie al suo impegno e alla sua lungimiranza, è nato un polo di eccellenza in tutto il mediterraneo per la ricerca, la formazione e la cooperazione su temi economico-ambientali importanti e strategici per la società, come pesca, agricoltura e sviluppo rurale. A Elvira e ai suoi tre ragazzi un abbraccio fraterno".

L'ex governatore Nichi Vendola

"La prematura scomparsa di Mimmo Lacirignola è una notizia davvero troppo dolorosa. Mimmo è stato un grande pugliese, conosciuto e stimato in tutto il mondo, un instancabile promotore di politiche di formazione e di cooperazione tra Paesi del Mediterraneo, un uomo di pace e di cultura. Mimmo si faceva amare per quella sua speciale mitezza, per quella cordialità con cui sapeva accogliere qualunque interlocutore. La Puglia oggi perde un insostituibile punto di riferimento, noi perdiamo il sorriso e l’intelligenza di un uomo buono e giusto".