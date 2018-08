Crollo ponte, il cordoglio di Decaro: "Colpito e addolorato, vicini al sindaco di Genova"

"Sono colpito e addolorato dall'enorme tragedia che si è consumata a Genova. In queste ore di emergenza e di ansia per le sorti di una intera città, voglio soltanto esprimere la mia più sentita solidarietà e vicinanza al sindaco Marco Bucci". Così Antonio Decaro, sindaco di Bari, in qualità di presidente Anci, esprime solidarietà per la terribile tragedia che ha colpito la città di Genova, dove questa mattina è crollato il ponte autostradale Morandi. Al momento, si parla di almeno venti morti e 13 feriti.

"Noi tutti, sindaci italiani, siamo con te - prosegue Decaro, le cui parole sono riportate dall'Ansa - oggi ti stringiamo in un abbraccio che è per l'intera comunità, così colpita, che rappresenti, da domani pronti ad aiutare, collaborando in qualsiasi forma utile".