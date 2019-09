Il presidente del Parlamento europeo Sassoli in Fiera: "Azione e politica nelle periferie per ra

"Oggi il vero tema da affrontare è lo scivolamento che c’è stato della crescita estrema del nazionalismo in Europa. Tutti i Paesi cercano di definire meglio la loro identità, ma tutti hanno come obiettivo quello di scardinare e indebolire l’Unione Europa. Allora credo che siamo in presenza di un disegno". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, oggi in Fiera, dove ha partecipato alla presentazione del libro di padre Francesco Occhetta, 'Ricostruiamo la politica', organizzata dall'Accademia Cittadella Nicolaiana.

"Non basta aver messo da parte i sovranismi", ha continuato Sassoli affrontando uno dei temi al centro del libro, "Occorrono responsabilità, coraggio e risposte giuste per i cittadini. Viviamo un momento in cui è facile prendersela con gli altri ma è difficile lavorare con gli altri". "L’Unione Europea - ha detto ancora - non è solo il centro del Continente ma è anche le sue periferie in cui dobbiamo sviluppare azione e politica per rafforzarla. Altrimenti non riusciremo a fermare la globalizzazione e se non la regoliamo ci travolgerà".

Al termine dell'incontro il Presidente dell'Accademia Cittadella Nicolaiana, Alberto Losacco, ha annunciato il conferimento della presidenza onoraria dell'accademia a Sassoli: "Sassoli ha da sempre un rapporto particolare con la nostra città e non a caso è qui a poche settimane dalla sua elezione al vertice del parlamento europeo. In questo primo anno di vita di Accademia – ha spiegato Losacco – abbiamo messo assieme tante realtà che operano per la crescita del nostro territorio, con iniziative di grande valore, come quella che ha consentito di portare in città le risorse del progetto Goldman Sachs per l’infanzia o il nuovo allestimento del Museo Nicolaiano, che quest’estate ha conosciuto un aumento importante di visitatori. Su questa strada continueremo nei prossimi mesi".

All'incontro, moderato dal direttore del TgNorba Enzo Magistà, hanno partecipato anche, insieme a Sassoli e Padre Occhetta, il presidente della Regione Emiliano, il sindaco Antonio Decaro e il presidente della Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi.