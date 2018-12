Verso le Comunali 2019, Decaro inaugura il primo comitato: "Sarà una campagna elettorale di strada"

L'occasione è stata lo scambio di auguri per Natale, ma con lo sguardo ormai rivolto alla primavera 2019. Sabato sera il sindaco, Antonio Decaro, ha inaugurato il suo primo comitato elettorale, in corso Vittorio Emanuele 105.

"Un comitato che abbiamo trasformato in una strada", scrive il sindaco su Fb raccontando dell'inaugurazione, "perché c’è una cosa, una sola cosa importante che voglio dirvi di fare in questa campagna elettorale, in questi ultimi sei mesi di cammino. Ed è di stare in mezzo alla strada, con me, come ho fatto in questi anni. Certo, le strade informatiche, i social vanno benissimo, per carità. Ma noi la città dobbiamo batterla palmo a palmo, piazza per piazza, strada per strada! Per raccontare quello che abbiamo fatto, per parlare di quello che abbiamo sbagliato e che potremmo fare meglio, per immaginare quello che faremo".

Poi la stoccata agli avversari, in particolare al centrodestra in questi giorni alle prese con l'organizzazione delle primarie per la scelta del candidato sindaco: "Gli avversari ci sono già, sulla strada. Ma loro la strada la sanno occupare solo con i manifesti. E l’unica cosa che sanno fare è parlare male di noi. Mettiamoci in cammino, facciamogli vedere cosa vuol dire fare una campagna elettorale di strada".