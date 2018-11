Decaro nel primo comitato elettorale verso le Comunali 2019: "Qui i cittadini potranno sottoporre proposte e idee"

Il sindaco Antonio Decaro presenta il suo primo comitato elettorale, in corso Vittorio Emanuele, in vista delle Comunali 2019. Mentre all'interno procedono i lavori di ristrutturazione, il primo cittadino lancia le linee guida della campagna in vista delle elezioni di Primavera: "Vorrei fare un appello ai candidati e ai cittadini - ha dichiarato attraverso un messaggio su Fb - trasformando la città di Bari in una piazza dove possiamo discutere, scambiarci le idee, valutare cosa è stato fatto o non fatto in questi anni".

Decaro ha annunciato che vi sarà un comitato in ogni quartiere dove i cittadini potranno portare istanze, lamentele e proposte che saranno custodite in alcune cassettiere. : "Il primo punto del programma elettorale - ha detto - sarà fare il sindaco fino alla fine. Questa città non si può permettere di avere un sindaco a mezzo servizio, nemmeno durante la campagna elettorale".