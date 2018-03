Bari, al consigliere Sisto la delega alla Tutela e benessere degli animali: "Incarico senza compenso"

Sarà il consigliere comunale Livio Sisto a ricoprire la delega speciale per la Tutela e benessere degli animali. A conferire l'incarico è stato lo stesso sindaco di Bari, Antonio Decaro, con una nota datata 16 febbraio. A darne annuncio su Facebook è lo stesso componente del Consiglio comunale, che si dichiara "onorato della fiducia". La delega, di durata annuale, è - come specificato dallo stesso Sisto - senza compenso.

Si tratta del naturale riconoscimento per il politico, da sempre attento ai diritti degli animali. Fu lui a battersi in prima linea perché il 'Lido della polizia' a San Giorgio fosse trasformato in una spiaggia aperta agli amici a quattro zampe, scelta condivisa con l'assessore al Commercio Carla Palone. " Un impegno che svolgerò con il massimo dell’attenzione - spiega il componente dell'Aula Dalfino - e dell’impegno come ho sempre fatto su questo tema da me molto sentito".

Gallery