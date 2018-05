Verde non manutenuto nella stazione della metro Torre Quetta, Melini: "Segnalazioni non ascoltate"

Erbacce alte che deturpano il paesaggio di una struttura con poco più di un anno di vita. L'estate è ormai alle porte, ma la manutenzione nella stazione metro di Torre Quetta - snodo di collegamento con una delle spiagge più frequentate dai baresi - scarseggia. A denunciarlo è la consigliera di opposizione Irma Melini, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti del primo Municipio.

"Durante l’ultima Giunta territoriale, quella di Japigia, - spiega - i residenti del Primo Municipio hanno segnalato lo stato di degrado in cui versa la stazione di Torre Quetta così come le condizioni ormai insostenibili della passerella pedonale di Viale Imperatore traiano. Tutto è rimasto come prima per Decaro e le sue 'promesse da marinaio'".

La consigliera ha poi segnalato che molte piante nella stazione della metropolitana sono morte a causa della mancata attivazione dell'esistente impianto di irrigazione. "Inutile ricordare che quella stazione serve anche la spiaggia, la stessa spiaggia che qualcuno di Giunta si è dimenticato di rendere fruibile in tempo per la stagione balneare".