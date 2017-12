Guardia medica pediatrica in tilt durante le feste, Melchiorre: "Sette ore di attesa per una visita"

“Decine e decine di piccoli pazienti in attesa per diverse ore, anche 6 – 7 ore, per una visita. Mancano specialisti quali l’otorino, l’oculista e l’odontoiatra. Per fruire di questi servizi, dopo diverse ore, si viene dirottati al Policlinico per poi, dopo altrettante ore di attesa, ritornare nuovamente all’ospedaletto per espletare le ultime pratiche burocratiche”.